Число погибших рабочих в коллекторе под Таганрогом выросло до 11

Из-за отравления во время работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Ростовской области погибли 11 человек. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий, передает ТАСС.

«Один человек скончался в больнице», — уточнил он.

Ранее Лисицкий сообщал РБК о десяти погибших. Еще восемь человек, по его словам, госпитализировали в разной степени тяжести, трех — в терапевтическое отделение, пятерых — в реанимацию.

В МЧС поясняли, что сотрудники отравились во время работы в коллекторе. Директор таганрогского «Водоканала» Евгений Плетменцев в качестве возможной причины назвала выброс метана из-за аварии на станции перекачки.