Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 73,58 (-0,02) Инвестиции, 21 мая, 14:16
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 89,94 (+0,17) Инвестиции, 21 мая, 14:16
Лайфхаки астротуриста: как лучше всего наблюдать за звездами РБК и ПСБ, 09:14 Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Югре Общество, 09:09 Цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет Бизнес, 09:00 Прощай, Бордо: десять неприятных последствий глобального потепления Зеленая экономика, 09:00 Овечкин забросил шайбу сломанной клюшкой и обогнал легенду НХЛ по голам Спорт, 08:59 Число погибших рабочих в коллекторе под Таганрогом выросло до 11 Общество, 08:47 СМИ узнали о хищениях ₽4,8 млрд при строительстве спецобъектов Минобороны Общество, 08:29 Великобритания поставила рекорд по выработке «чистой» энергии из-за бурь Общество, 08:27 Четыре стратегии, как накопить на пенсию РБК и НПФ «Будущее», 08:14 «Траст» подал новые иски к Мамуту на ₽4 млрд Технологии и медиа, 08:00 Пять человек пострадали в ДТП в республике Алтай Общество, 07:50 Ресторатор Борис Зарьков — о мотивации, делегировании и личном бренде РБК и Dior, 07:45 В России назвали объем гуманитарной помощи для Палестины Общество, 07:35 Плейлисты, мода и аутентичность: ритмы большого города РБК Стиль и Armani Exchange, 07:15
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Число погибших рабочих в коллекторе под Таганрогом выросло до 11

Из-за отравления во время работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Ростовской области погибли 11 человек. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий, передает ТАСС.

«Один человек скончался в больнице», — уточнил он.

Число погибших рабочих в коллекторе под Таганрогом выросло до 10
Общество
Фото:МЧС России

Ранее Лисицкий сообщал РБК о десяти погибших. Еще восемь человек, по его словам, госпитализировали в разной степени тяжести, трех — в терапевтическое отделение, пятерых — в реанимацию.

В МЧС поясняли, что сотрудники отравились во время работы в коллекторе. Директор таганрогского «Водоканала» Евгений Плетменцев в качестве возможной причины назвала выброс метана из-за аварии на станции перекачки.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что рабочие не соблюдали технику безопасности. «Я думаю, что основная причина аварии — это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, то наступило отравление метаном, который без запаха и действует очень быстро», — указал он.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

метан авария жертвы очистные сооружения
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Число погибших рабочих в коллекторе под Таганрогом выросло до 10
Общество
При очистке сточных вод под Таганрогом погибли рабочие
Общество
Ростовский СК возбудил дело после гибели рабочих при очистке сточных вод
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter