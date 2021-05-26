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Протесты в Белоруссии ,  

МИД назвал спекуляциями обвинения в причастности к посадке борта Ryanair

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Попытки обвинить Россию в причастности к экстренной посадке самолета Ryanair в минском аэропорту 23 мая являются спекуляциями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы обратили внимание, и эту часть я хотела бы прокомментировать, начались спекуляции по поводу несуществующей «руки Москвы» и в этом событии», — сказала она.

Она привела в пример слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что, согласно доступной информации, в самолете находились четыре гражданина России, которые, вероятно, были причастны к данному инциденту. Захарова упомянула и главу МИД Великобритании Доминика Рааба, который сказал, что «данный инцидент не мог случиться без, как минимум, молчаливого согласия Москвы».

Представитель МИДа полагает, что таким образом создается тренд официальными лицами Запада, который «каким-то удивительным образом комбинирует факты с фальшью». По ее словам, этот тренд быстро распространяется в СМИ в «удивительных и фантастических» интерпретациях.

Захарова отметила, что все эти оценки высказаны до получения результатов расследования инцидента и заключения экспертов, что делает выводы Запада безосновательными.

Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске
Политика
Александр Лукашенко

23 мая лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщения, что на борту находится бомба. По прилете лайнер проверили оперативники и взрывчатки на борту обнаружено не было.

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Однако оперативниками был задержан экс-главред оппозиционного к властям Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его девушка, россиянка Софья Сапега, которые летели на этом самолете. Против Протасевича ранее было возбуждено уголовное дело, его подозревают в организации массовых беспорядков, а белорусский КГБ ранее внес его в список террористов.

Лукашенко ответил на запрет стран ЕС принимать самолеты из Белоруссии
Политика
Фото:Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

24 мая Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС и рекомендовал европейским перевозчикам не летать над республикой, а аэропортам — не принимать белорусские самолеты. Позже к этому решению присоединились Великобритания и Украина.

Ранее глава Ryanair О’Лири назвал инцидент с рейсом Афины — Вильнюс «поддерживаемым государством угоном». Он также высказал предположение, что рейсом Ryanair летели несколько агентов КГБ. «Мы полагаем, что в аэропорту также сошли с рейса некоторые агенты КГБ», — сказал глава лоукостера.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ заявил, что три человека вышли из самолета Ryanair в аэропорту Минска, чтобы не возвращаться из Вильнюса обратно в Белоруссию, а информация про связь со спецслужбой КГБ является ложной.

Мария Захарова МИД спекуляции Белоруссия
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