МИД назвал спекуляциями обвинения в причастности к посадке борта Ryanair

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Попытки обвинить Россию в причастности к экстренной посадке самолета Ryanair в минском аэропорту 23 мая являются спекуляциями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы обратили внимание, и эту часть я хотела бы прокомментировать, начались спекуляции по поводу несуществующей «руки Москвы» и в этом событии», — сказала она.

Она привела в пример слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что, согласно доступной информации, в самолете находились четыре гражданина России, которые, вероятно, были причастны к данному инциденту. Захарова упомянула и главу МИД Великобритании Доминика Рааба, который сказал, что «данный инцидент не мог случиться без, как минимум, молчаливого согласия Москвы».

Представитель МИДа полагает, что таким образом создается тренд официальными лицами Запада, который «каким-то удивительным образом комбинирует факты с фальшью». По ее словам, этот тренд быстро распространяется в СМИ в «удивительных и фантастических» интерпретациях.

Захарова отметила, что все эти оценки высказаны до получения результатов расследования инцидента и заключения экспертов, что делает выводы Запада безосновательными.