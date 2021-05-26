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Бедрос Киркоров назвал «уткой» информацию о своей госпитализации

Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Народный артист России и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он сообщил РБК.

«Я сейчас дома нахожусь, кто-то какую-то утку пустил», — сказал он.

Артист добавил, что состояние своего здоровья оценивает как нормальное.

Ранее «Пятый канал» сообщил, что 88-летний Бедрос Киркоров доставлен в московскую клинику из-за сердечной недостаточности, где ему назначили курс консервативной терапии. По информации телеканала, госпитализация проходила в плановом режиме.

Жена отца Киркорова оценила его состояние после данных о госпитализации
Общество
Бедрос Киркоров

В сентябре прошлого года РЕН ТВ уже сообщал о госпитализации артиста. Тогда его жена Людмила Смирнова сообщила, что «на самом деле все нормально». По ее словам, госпитализация была плановая, поскольку ранее Киркоров страдал от аритмии.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варне в армянской семье. В 1962 году он приехал в Москву и поступил в ГИТИС. Он записал около 50 песен на радио, выступал в дуэте со своим сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими. С 2012 года является народным артистом Российской Федерации, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденом «За честь и достоинство».

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