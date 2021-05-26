Бедрос Киркоров назвал «уткой» информацию о своей госпитализации
Народный артист России и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он сообщил РБК.
«Я сейчас дома нахожусь, кто-то какую-то утку пустил», — сказал он.
Артист добавил, что состояние своего здоровья оценивает как нормальное.
Ранее «Пятый канал» сообщил, что 88-летний Бедрос Киркоров доставлен в московскую клинику из-за сердечной недостаточности, где ему назначили курс консервативной терапии. По информации телеканала, госпитализация проходила в плановом режиме.