Пушкина назвала разумным проект о наказании за побои для ранее судимых

Оксана Пушкина (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Подготовка законопроекта об ужесточении наказания за побои — «хорошая и разумная новость», сказала РБК заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Закон, наконец, встает на сторону жертвы. Так, медленно, но верно мы осознаем проблему домашнего насилия и приближаемся к принятию специализированного закона о профилактике этого вселенского зла», — сказала депутат.

Она добавила, что предложенные изменения соответствуют позиции Конституционного суда.

Законопроект о внесении изменений в ст. 116.1 УК и ст. 20 УПК МВД опубликовало 24 мая. Наказание ужесточается для тех, у кого уже есть судимость за убийство, причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, а также изнасилование, разбой и т.д. Максимальное наказание в отношении таких лиц — 100 тыс. руб. штрафа, либо лишение свободы на срок до двух лет, или исправительные работы на тот же срок.