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Общество ,  
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Пушкина назвала разумным проект о наказании за побои для ранее судимых

Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Подготовка законопроекта об ужесточении наказания за побои — «хорошая и разумная новость», сказала РБК заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Закон, наконец, встает на сторону жертвы. Так, медленно, но верно мы осознаем проблему домашнего насилия и приближаемся к принятию специализированного закона о профилактике этого вселенского зла», — сказала депутат.

Пушкина назвала победой решения судов об изменениях в законах о побоях
Общество
Оксана Пушкина

Она добавила, что предложенные изменения соответствуют позиции Конституционного суда.

Законопроект о внесении изменений в ст. 116.1 УК и ст. 20 УПК МВД опубликовало 24 мая. Наказание ужесточается для тех, у кого уже есть судимость за убийство, причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, а также изнасилование, разбой и т.д. Максимальное наказание в отношении таких лиц — 100 тыс. руб. штрафа, либо лишение свободы на срок до двух лет, или исправительные работы на тот же срок.

Кроме того, инициатива предусматривает компенсацию гражданам, которые в период с 12 апреля до вступления в силу этого закона стали жертвами побоев.

При этом Пушкина отмечает, что последнее положение пока не указывает на то, кто будет выплачивать компенсацию.

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«В такой ситуации речь не может идти о гражданах, закон сегодня это уже устанавливает. Получается, что необходимо говорить о государстве (государственном органе), который будет компенсировать этот вред. Главное сформулировать, кто будет брать на себя эту ответственность и в каком порядке», — подытожила Пушкина.

9 апреля Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения ст. 116.1 УК (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Сейчас эта статья не позволяет привлечь к уголовной ответственности того, кто нанес побои и при этом был ранее признан виновным за совершение такого же преступления. Суд обязал законодателей изменить нормы ст. 116.1 УК.

Оксана Пушкина законопроект побои
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