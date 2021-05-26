Синоптики предупредили о дожде с грозой в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вечером в среду, 26 мая, в Москве ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщила РБК главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозу синоптика,. максимальная температура составит 22-24 градуса в Москве и 20-25 градусов по области, ветер южный до 5-10 м/с. Синоптик отметила, что ночью в Москве и области температура будет 10-12 градусов.

Как сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, вечером и ночью ожидается гроза, но это не будет каким-то сильным ливнем, выпадет от 3 до 10 мм осадков.

«Мы также ожидаем, что впрочем пока может измениться, что ветер будет не очень сильным, не более 10 м/с. То есть такая спокойная майская гроза», — добавил синоптик.