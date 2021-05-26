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Синоптики предупредили о дожде с грозой в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вечером в среду, 26 мая, в Москве ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщила РБК главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозу синоптика,. максимальная температура составит 22-24 градуса в Москве и 20-25 градусов по области, ветер южный до 5-10 м/с. Синоптик отметила, что ночью в Москве и области температура будет 10-12 градусов.

Как сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, вечером и ночью ожидается гроза, но это не будет каким-то сильным ливнем, выпадет от 3 до 10 мм осадков.

«Мы также ожидаем, что впрочем пока может измениться, что ветер будет не очень сильным, не более 10 м/с. То есть такая спокойная майская гроза», — добавил синоптик.

Синоптик предупредила о заморозках в Подмосковье в начале июня
Общество
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Ранее Позднякова предупредила о заморозках в Подмосковье в начале июня. По словам синоптика, температура может понизиться до нуля — минус 0,1 градуса. Такие отрицательные значения температуры ожидаются в Истре и Черустях. В Москве в конце мая — начале июня также ожидается похолодание, температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы, добавила она.

Тогда ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков объяснил, что такое бывает, когда в низинах накапливается холод, но до заморозков дело вряд ли дойдет. «Возможно, на 1% территории найдется какой-то уголок, где кто-то сможет измерить, и то это будет в утренние часы, перед рассветом, и продолжительностью этот заморозок будет 1,5 часа от силы», — добавил синоптик.

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