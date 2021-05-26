Польша выдала России криминального авторитета Циркача

Правоохранительные органы Польши передали российской стороне криминального авторитета Олега Пирогова (криминальное прозвище Циркач), обвиняемого в организации убийства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, экстрадиция обвиняемого в заказном убийстве и занятии высшего положения в преступной иерархии (ч. 3 ст. 33, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ст. 210.1 УК России) произошла на пункте пропуска «Багратионовск-Безледы».

В Генпрокуратуре России уточнили, что, по версии следствия, Пирогов решил убить своего конкурента за распределение криминальных сфер влияния в Подмосковье Юрия Лохматова. Он обратился к одному из лидеров уголовно-преступной среды Сергиева Посада Виктору Лазовскому. В результате было организовано убийство Лохматова в больнице города Электросталь.

После этого Пирогов продолжал заниматься криминальной деятельностью. Так, в 2011 году он подтвердил знание правил преступных сообществ и занял высшее положение в преступной иерархии, отметили в Генпрокуратуре. В период с 2011 по 2019 год он создавал условия для совершения преступлений в Подмосковье.