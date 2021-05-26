Ходченкова сыграет Анну Каренину в российском сериале по заказу Netflix

Светлана Ходченкова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Актриса Светлана Ходченкова сыграет роль Анны Карениной в первом драматическом российском сериале по заказу американской стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщается на сайте продюсерской компании «1-2-3 Producrion», которая выступит партнером проекта.

«Перенести Анну Каренину в Россию XXI века и одновременно представить ее всему миру на ее родном (и многих других) языках с помощью чуда Netflix — для меня сбывшаяся мечта <...> Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину», — сказал сценарист Роман Кантор.

Директор оригинального сериала Netflix Майкл Аззолино сообщил, что в компании гордятся представлять первый российский сериал с «1-2-3 Production». «Мы рады помочь донести свое видение этой вызывающей восхищение истории до наших членов в России и во всем мире», — сказал он.

Как уточнили в российской продюсерской компании, это их первый опыт работы с Netflix, там надеются, что смогут донести новую адаптацию до зрителей и «тронуть сердца».

Съемки сериала пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Новая «Анна Каренина» выйдет на Netflix по всему миру, однако дату запуска пока не объявили.