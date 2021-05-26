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Технологии и медиа ,  
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Ходченкова сыграет Анну Каренину в российском сериале по заказу Netflix

Netflix NFLX $501,71 +0,09% Купить
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Актриса Светлана Ходченкова сыграет роль Анны Карениной в первом драматическом российском сериале по заказу американской стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщается на сайте продюсерской компании «1-2-3 Producrion», которая выступит партнером проекта.

«Перенести Анну Каренину в Россию XXI века и одновременно представить ее всему миру на ее родном (и многих других) языках с помощью чуда Netflix — для меня сбывшаяся мечта <...> Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину», — сказал сценарист Роман Кантор.

Директор оригинального сериала Netflix Майкл Аззолино сообщил, что в компании гордятся представлять первый российский сериал с «1-2-3 Production». «Мы рады помочь донести свое видение этой вызывающей восхищение истории до наших членов в России и во всем мире», — сказал он.

Как уточнили в российской продюсерской компании, это их первый опыт работы с Netflix, там надеются, что смогут донести новую адаптацию до зрителей и «тронуть сердца».

Съемки сериала пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Новая «Анна Каренина» выйдет на Netflix по всему миру, однако дату запуска пока не объявили.

Netflix выходит на российский рынок
Общество
Фото:Wolfgang Rattay / Reuters

Netflix открыл доступ к онлайн-кинотеатру для российских пользователей в 2016 году, а в 2020 году компания официально вышла на российский рынок. Официальным оператором компании в России стала «Национальная медиа группа» (НМГ), которая взяла на себя разработку русского интерфейса, заказ озвучки и субтитров. По словам источника РБК, отдельной платформы Netflix на территории России не будет, местным юрлицом Netflix станет ООО «Развлекательный онлайн-сервис», на 100% принадлежащее НМГ.

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5 апреля 2021 года оператор Netflix в России раскрыл выручку компании. Так, за 2020 год выручка сервиса составила 462,96 млн руб., а чистая прибыль — 24,4 млн руб. Из них платежи поставщикам и подрядчикам составили 220,4 млн руб., а на оплату труда на территории страны сервис потратил 2,9 млн руб.

Netflix сериал актриса «Анна Каренина»
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