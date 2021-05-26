В ВОЗ назвали количество стран с индийским штаммом COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения обнаружила индийские штаммы коронавируса (B.1.617) в 53 странах. Об этом свидетельствует еженедельный отчет организации.

При этом по данным, которые предоставили ВОЗ неофициальные источники, индийский вариант коронавируса может присутствовать еще в семи странах и территориях: Австралии, Китае, Камбодже, Новой Зеландии, Филиппинах, Республике Корея и заморском регионе Франции Реюньон.

Как указано в отчете, в течение недели первые случаи заражения индийским вариантом коронавируса были зафиксированы в Алжире, Ботсване, Бразилии, Гане, Финляндии, Кюрасао, Кении.

Согласно данным ВОЗ, в России впервые был выявлен вариант индийского коронавируса B.1.617.2. Ранее ВОЗ фиксировала в стране штаммы, классифицированные как подвиды B.1.617.1 и B.1.617.3.