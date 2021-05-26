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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ назвали количество стран с индийским штаммом COVID-19

Фото: Pilar Olivares / Reuters
Фото: Pilar Olivares / Reuters

Всемирная организация здравоохранения обнаружила индийские штаммы коронавируса (B.1.617) в 53 странах. Об этом свидетельствует еженедельный отчет организации.

При этом по данным, которые предоставили ВОЗ неофициальные источники, индийский вариант коронавируса может присутствовать еще в семи странах и территориях: Австралии, Китае, Камбодже, Новой Зеландии, Филиппинах, Республике Корея и заморском регионе Франции Реюньон.

Как указано в отчете, в течение недели первые случаи заражения индийским вариантом коронавируса были зафиксированы в Алжире, Ботсване, Бразилии, Гане, Финляндии, Кюрасао, Кении.

Согласно данным ВОЗ, в России впервые был выявлен вариант индийского коронавируса B.1.617.2. Ранее ВОЗ фиксировала в стране штаммы, классифицированные как подвиды B.1.617.1 и B.1.617.3.

В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом COVID-19
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Как писал Bloomberg, впервые о том, что в Индии зарегистрирован новый штамм коронавируса B.1.617, индийский ученый сообщил в конце 2020 года. Власти Индии подтвердили появление индийского штамма в марте 2021 года. 24 марта Reuters со ссылкой на Минздрав Индии сообщил, что новый штамм имеет двойную мутацию. До этого у властей не было достаточно информации, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах.

Позднее источники Reuters сообщили, что правительство Индии было заранее проинформировано о новом варианте коронавируса в стране и его высокой заразности, однако не приняло никаких мер для сдерживания эпидемии.

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11 мая эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса B.1.617, впервые выявленный в Индии в прошлом году, вызывает «глобальное беспокойство». После этого правительство Индии выступило с заявлением, в котором назвало безосновательными сообщения СМИ, в которых используется термин «индийский штамм» коронавируса, так как ВОЗ классифицировала этот вариант именно как B.1.617.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на письмо Министерство связи и информационных технологий Индии сообщило, что ведомство потребовало от соцсетей удалить любую информацию об индийском штамме коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировали как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус COVID-19 новый штамм коронавируса ВОЗ
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