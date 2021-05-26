На президентских выборах в Сирии началось голосование

Фото: Youssef Badawi / EPA / ТАСС

В Сирии началось голосование на выборах президента. Об этом сообщает SANA.

На пост президента баллотируются три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший министр по делам Народного совета Абдалла Саллюм Абдалла и глава Комитета национального действия Махмуд Ахмед Мураи.

На предыдущих президентских выборах в Сирии в 2014 году победил Башар Асад. По данным Центризбиркома, явка на выборах составила 73,42% избирателей, в голосовании приняли участие более 11 млн человек. Победа Асада позволила ему в третий раз занять пост президента страны, до этого он уже выигрывал выборы в 2000 и 2007 году. В Сирии срок полномочий президента составляет семь лет.