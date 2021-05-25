Зеленский внес закон о создании «национального сопротивления» на Украине

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.by)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в стране «национальное сопротивление» для повышения обороноспособности. Об этом говорится в законопроекте «Про основы национального сопротивления», который обнародован на сайте Верховной рады.

«Принятие проекта закона Украины «Про основы национального сопротивления» даст возможность решить задачу по привлечения всего общества к противодействию угрозам национальной безопасности и отражения агрессии», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Основными целями закон ставит регулирование полномочий и взаимодействие сил безопасности и обороны со всеми государственными органами и органами местного самоуправления, а также увеличение численности вооруженных сил Украины.

В частности, в мирное время планируется привлекать граждан к общей военной подготовке для овладения базовыми военными умениями и навыками. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент Украины.