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Конфликт в Донбассе ,  
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Зеленский внес закон о создании «национального сопротивления» на Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.by)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в стране «национальное сопротивление» для повышения обороноспособности. Об этом говорится в законопроекте «Про основы национального сопротивления», который обнародован на сайте Верховной рады.

«Принятие проекта закона Украины «Про основы национального сопротивления» даст возможность решить задачу по привлечения всего общества к противодействию угрозам национальной безопасности и отражения агрессии», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Основными целями закон ставит регулирование полномочий и взаимодействие сил безопасности и обороны со всеми государственными органами и органами местного самоуправления, а также увеличение численности вооруженных сил Украины.

В частности, в мирное время планируется привлекать граждан к общей военной подготовке для овладения базовыми военными умениями и навыками. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент Украины.

Зеленский предложил увеличить численность ВСУ для нового рода войск
Политика
Владимир Зеленский (в центре)

Ранее президент Украины предложил парламенту увеличить численность вооруженных сил Украины для создания нового рода войск — Сил территориальной обороны. Зеленский намерен увеличить численность войск на 11 тыс. человек, до 261 тыс. «Существующая модель территориальной обороны Украины до сих пор основывается на подходах и принципах бывшего СССР, предусматривает ее развертывание после длительной мобилизации соответствующего комплекта сил и средств», — отмечается в пояснительной записке.

В конце марта на фоне обострения ситуации в Донбассе российские войска передислоцировались в Крым и к западной границе Украины. Владимир Зеленский назвал это «игрой мускулами». Президент Франции и канцлер Германии призывали Россию отвести войска. Представитель Белого дома Джен Псаки говорила, что у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что страна может перемещать войска по своей территории по собственному усмотрению. В Минобороны России заявили, что перемещение войск связано с плановыми учениями.

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23 апреля части Южного военного округа приступили к возвращению с южных рубежей в пункты постоянной дислокации. Как тогда сообщил министр обороны Сергей Шойгу, военные вернутся в свои части до 1 мая.

Владимир Зеленский ВСУ Украина Сопротивление
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