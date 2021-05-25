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Экономика ,  
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Суэцкий канал на 40% снизит компенсацию за ущерб от судна Ever Given

Фото: Sayed Hassan / dpa / Global Look Press
Фото: Sayed Hassan / dpa / Global Look Press

Администрация Суэцкого канала согласилась на 40% снизить сумму компенсации за ущерб, нанесенный застрявшим в марте контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщил глава управления каналом Усама Рабиа, передает информационный портал Al-Youm As-Sabia.

«В ходе переговоров с компанией, которая владеет панамским контейнеровозом Ever Given, мы согласились снизить сумму требуемой компенсации на 40% — с $916 млн до $550 млн и предоставили хорошие условия по выплатам», — заявил Рабиа.

Ever Given задержат в Суэцком канале до окончания расследования
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Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Он отметил, что решение принято после получения от панамской компании расчетной финансовой стоимости судна и перевозимых на нем товаров. При этом компания должна будет выплатить $200 млн наличными в качестве залога, а оставшиеся $350 млн должны поступить позднее в виде банковских платежей через гарантийные письма. Ответа от компании пока не последовало, добавил Рабиа.

Ранее в компании согласились выплатить компенсацию в рамках мирового соглашения и не доводить дело до суда. А компенсации за простой владельцам судов, застрявших из-за Ever Given на входах в канал, выплатят их страховые компании, рассказал советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель в южной части Суэцкого канала 23 марта и полностью остановил судоходство по водной артерии. Изначально сообщалось, что причиной инцидента стал сильный ветер, из-за которого судно отклонилось от курса, однако власти Египта не исключили, что к блокировке канала привели человеческий фактор или техническая неисправность. После нескольких попыток разблокировки канала контейнеровоз удалось снять с мели 29 марта.

Суэцкий канал компенсации Египет
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