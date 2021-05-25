Главного инженера водоканала Таганрога арестовали после гибели 11 рабочих

Сотрудники Следственного комитета на месте происшествия (Фото: Следственный комитет РФ)

Главный инженер водоканала Таганрога в Ростовской области Юрий Поляков арестован до 20 июля по делу о гибели 11 работников на очистных сооружениях. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда в Ростове-на-Дону.

«Юрий Поляков арестован до 20 июля, ему вменяется ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

Ранее директор таганрогского «Водоканала» Евгений Плетменцев сообщил агентству, что по делу о гибели рабочих в Ростовской области задержали главного инженера водоканала.