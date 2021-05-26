Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 73,4 (-0,13) Инвестиции, 25 мая, 14:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 89,95 (+0,27) Инвестиции, 25 мая, 14:04
Сенатор США заявил о «многомиллиардном подарке» Байдена Путину Политика, 01:42 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 01:41 Ученые оценили возможность увидеть «кровавую суперлуну» в Москве Общество, 01:00 Байден назвал непродуктивным введение новых санкций против Nord Stream 2 Политика, 00:57 Премьер Греции не подтвердил сообщения о сотрудниках КГБ на борту Ryanair Политика, 00:54 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 00:40 Бельгия заявила о масштабной кибератаке со «шпионскими» целями Политика, 00:07 airBaltic решила приостановить полеты из Риги в Минск Политика, 00:03 Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов Финансы, 00:00 В РЖД назвали новые сроки запуска беспилотных поездов Бизнес, 00:00 В России решили отказаться от вагонов-ресторанов Общество, 00:00 История инвестора: как сформировать финансовую подушку к ранней пенсии РБК и СберПервый, 25 мая, 23:42 РФПИ с партнерами вложил $250 млн в онлайн-кинотеатр ivi Бизнес, 25 мая, 23:39 Латвия приостановила авиасообщение с Белоруссией Политика, 25 мая, 23:32
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Ученые оценили возможность увидеть «кровавую суперлуну» в Москве

Фото: Charlie Riedel / AP
Фото: Charlie Riedel / AP

Лунное затмение для большей части России придется на дневное время 26 мая и будет видно только на Дальнем Востоке вечером. Об этом РБК сообщили опрошенные эксперты.

Москвичи не смогут увидеть так называемую кровавую суперлуну красного цвета, рассказал старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров. Эксперт уточнил, что данное суперлуние будет сопровождаться полным лунным затмением, когда Земля проходит между Луной и Солнцем и отбрасывает плотную тень, в результате чего и получается темно-красный оттенок на поверхности Луны.

«Это не совсем «кровавая» Луна, если вы 26 мая имеете в виду, это лунное затмение. Луна меняет цвет по множеству причин. Это полное лунное затмение, мы, к сожалению, в России почти не видим. Просто у Земли в лучах Солнца всегда существует тень в космосе, и в эту тень иногда попадает Луна, до нескольких раз в год. И для землян она становится видна такой темно-красной или светло-красной. Тень Земли падает на Луну», — объяснил Гончаров.

Спутник снял лунную тень на поверхности Земли в ходе солнечного затмения
Технологии и медиа

Директор Астрономического института им. Штернберга Константин Постнов в беседе с РБК также отметил, что 26 мая полное лунное затмение произойдет днем по московскому времени, поэтому эффект «красной» Луны заметить не удастся.

«В темное время это затмение будет наблюдаться в нашей стране только на Дальнем Востоке. Красный цвет Луны виден во время полного лунного затмения из-за рассеяния голубых лучей солнечного света в атмосфере Земли. Красные лучи проходят с меньшим рассеянием, поэтому окрашивают Луну в красноватый цвет», — добавил он.

По данным научного издания Space, приближающееся затмение будет видно из западной части Северной Америки, с юга и дальнего запада Южной Америки, из Новой Зеландии, Австралии и Юго-Восточной Азии. Это затмение произойдет одновременно с суперлунием, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли и выглядит очень большой и яркой.

Читайте на РБК Pro
Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Как Airbnb нашел новый источник дохода в мире без туризма Почему стало не модно быть руководителем Увольнением не отделаетесь: за что финансовому директору грозит тюрьма
лунное затмение ученые астрономы новости
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Как выглядело главное суперлуние 2020 года. Фоторепортаж
Общество
NASA запустило прямую трансляцию «кровавого» лунного затмения
Технологии и медиа
Жители европейской части России увидят лунное затмение
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter