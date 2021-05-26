Ученые оценили возможность увидеть «кровавую суперлуну» в Москве

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Лунное затмение для большей части России придется на дневное время 26 мая и будет видно только на Дальнем Востоке вечером. Об этом РБК сообщили опрошенные эксперты.

Москвичи не смогут увидеть так называемую кровавую суперлуну красного цвета, рассказал старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров. Эксперт уточнил, что данное суперлуние будет сопровождаться полным лунным затмением, когда Земля проходит между Луной и Солнцем и отбрасывает плотную тень, в результате чего и получается темно-красный оттенок на поверхности Луны.

«Это не совсем «кровавая» Луна, если вы 26 мая имеете в виду, это лунное затмение. Луна меняет цвет по множеству причин. Это полное лунное затмение, мы, к сожалению, в России почти не видим. Просто у Земли в лучах Солнца всегда существует тень в космосе, и в эту тень иногда попадает Луна, до нескольких раз в год. И для землян она становится видна такой темно-красной или светло-красной. Тень Земли падает на Луну», — объяснил Гончаров.

Директор Астрономического института им. Штернберга Константин Постнов в беседе с РБК также отметил, что 26 мая полное лунное затмение произойдет днем по московскому времени, поэтому эффект «красной» Луны заметить не удастся.