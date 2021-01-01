Спутник снял лунную тень на поверхности Земли в ходе солнечного затмения

Российский спутник «Электро-Л» № 2 снял лунную тень на поверхности Земли во время солнечного затмения. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Тень Луны была хорошо видна на изображениях трех коротковолновых каналов (видимый и ближний ИК-диапазон) в нескольких соседних по времени сеансах», — сообщили в «Роскосмосе».

После того как спутник снял кадры, они были переданы наземным средствам оператора космической съемки — Научного центра оперативного мониторинга Земли, где их обработали на специализированном программном комплексе. «Один сеанс съемки — сканирование, передача сигнала на Землю, прием, обработка и архивация информации — занимает примерно 12 минут» — отметили в госкорпорации.