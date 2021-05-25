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Общество ,  
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Россияне назвали самое предпочтительное место отдыха этим летом

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Более 50% россиян планируют провести летний отпуск дома. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О желании провести летний отдых дома заявили 52% россиян. Еще 34% планируют летом отправиться на дачу.

Только 9% россиян планируют отдохнуть летом за границей. За каникулы в другом городе России проголосовали 13%. Также россияне планируют провести летний отпуск на курортах Черноморского побережья Кавказа (13%) или в Крыму (8%).

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Из тех граждан, которые планируют провести летние каникулы дома, 40% сообщили об отсутствии денег или падении доходов, а 14% будут работать и не возьмут отпуск летом. Остальные граждане не поедут отдыхать из-за здоровья (7%) или преклонного возраста (4%) или из-за отсутствия времени на отпуск (4%).

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, в прошлом году от летнего отпуска отказались 81% россиян. Это произошло на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Большинство из тех, кто отказался от летнего отдыха, составляли жители Москвы и Санкт-Петербурга — 86%, а также люди старше 60 лет — 90%. В отпуск отправились только 19% россиян.

ВЦИОМ летний отдых туризм
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