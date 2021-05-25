Россияне назвали самые распространенные способы борьбы со стрессом

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Большинство россиян, чтобы справиться с тревогой, проводят время с друзьями или родственниками. Об этом свидетельствуют результаты опроса холдинга «Ромир».

Так, 35% мужчин и 34% женщин назвали времяпрепровождение с близкими своим верным способом борьбы со стрессом. При этом чаще всего подобным образом справляются со стрессом россияне в возрасте от 21 года до 40 лет (36%) и от 41 до 50 (35%).

Другим популярным средством против стресса оказались кондитерские изделия — их выбрали 27% респондентов. Среди тех, кто отдает предпочтение сладкому, больше женщин — 29%, мужчин — 23%. Больше всех такой способ подходит россиянам от 21 до 40 лет (31%).

Еще 22% россиян пользуются успокоительными препаратами. К таким лекарствам чаще прибегают люди старше 75 лет (33%). Среди других популярных методов борьбы со стрессом участники назвали времяпрепровождение с животными (19%) и алкоголь (15%).