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Россияне назвали самые распространенные способы борьбы со стрессом

Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Большинство россиян, чтобы справиться с тревогой, проводят время с друзьями или родственниками. Об этом свидетельствуют результаты опроса холдинга «Ромир».

Так, 35% мужчин и 34% женщин назвали времяпрепровождение с близкими своим верным способом борьбы со стрессом. При этом чаще всего подобным образом справляются со стрессом россияне в возрасте от 21 года до 40 лет (36%) и от 41 до 50 (35%).

Другим популярным средством против стресса оказались кондитерские изделия — их выбрали 27% респондентов. Среди тех, кто отдает предпочтение сладкому, больше женщин — 29%, мужчин — 23%. Больше всех такой способ подходит россиянам от 21 до 40 лет (31%).

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Фото:KlavdiyaV / Shutterstock

Еще 22% россиян пользуются успокоительными препаратами. К таким лекарствам чаще прибегают люди старше 75 лет (33%). Среди других популярных методов борьбы со стрессом участники назвали времяпрепровождение с животными (19%) и алкоголь (15%).

Всего опросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов — участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel.

Ранее исследование «Ромира» показало, что более 50% россиян испытывают стресс. Больше всего россияне беспокоятся из-за:

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  • инфляции и роста цен — 62%;
  • низких зарплат — 56%;
  • кризиса в экономике — 30%;
  • роста безработицы — 27%;
  • социального расслоения — 25%.

Глава «Ромира» Андрей Милехин объяснил полученные результаты тем, что россияне за время пандемии устали находиться в состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а скорее стагнации.

россияне Опрос стресс
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