Мэр Нижневартовска подал в отставку из-за проверки

Василий Тихонов (Фото: n-vartovsk.ru)

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов объявил о своем уходе с должности из-за проверки, начатой в отношении него. О своем решении глава города написал в Instagram.

«Решил лично сообщить о своем уходе с поста главы города <...> В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города», — написал он.

По его мнению, никаких нарушений им допущено не было, однако, «учитывая серьезность вопроса» и отсутствие возможности сосредоточиться на работе, он принял решение уйти с поста. Он добавил, что факт проводимой проверки не должен «отбросить тень» на всю команду. «Я попросил губернатора согласовать мое решение, Наталья Владимировна [Комарова] его согласовала», — сказал он.

Тихонов уточнил, что в соответствии с уставом глава будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре текущего года.