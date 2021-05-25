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Политика ,  
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Мэр Нижневартовска подал в отставку из-за проверки

Василий Тихонов
Василий Тихонов (Фото: n-vartovsk.ru)

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов объявил о своем уходе с должности из-за проверки, начатой в отношении него. О своем решении глава города написал в Instagram.

«Решил лично сообщить о своем уходе с поста главы города <...> В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города», — написал он.

По его мнению, никаких нарушений им допущено не было, однако, «учитывая серьезность вопроса» и отсутствие возможности сосредоточиться на работе, он принял решение уйти с поста. Он добавил, что факт проводимой проверки не должен «отбросить тень» на всю команду. «Я попросил губернатора согласовать мое решение, Наталья Владимировна [Комарова] его согласовала», — сказал он.

Тихонов уточнил, что в соответствии с уставом глава будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре текущего года.

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Администрация Нижневартовска подтвердила РБК Тюмень информацию об отставке. «С завтрашнего дня обязанности главы исполняет Кощенко Дмитрий Александрович. Какое ведомство проводит проверку в отношении Василия Тихонова, сказать не могу», — сказано в сообщении.

РБК обратился за комментарием в администрацию Нижневартовска, в УФСБ России по Тюменской области, ГСУ СК России, прокуратуру ХМАО-Югры.

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В пресс-службе СУ СК России по ХМАО сообщили, что ведомство проверку не проводит.

Василий Тихонов занимал пост мэра Нижневартовска с октября 2016 года. Карьеру начинал в органах внутренних дел, где дослужился до звания полковника. С 1999 года работает в администрации Нижневартовска. Кандидат юридических наук, имеет два высших образования по специальностям «юрист» и «экономист».

Нижневартовск глава города увольнение проверка новости
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