Проект Gulagu.net объявил о переносе работы «за 3 тыс. км от России»

Фото: Владимир Осечкин / Facebook

Правозащитный проект Gulagu.net приостановил деятельность на территории России после девяти лет работы. Об этом объявил основатель проекта Владимир Осечкин. Помимо этого, Gulagu.net прекращает деятельность совета координаторов организации.

Как сообщил Осечкин, работа с видеоархивом проекта, документами и обращениями переносится в Европу, «в удаленные от границ с Россией места более чем на 3 тыс. км». Сайт Gulagu.net продолжит работу, но там будут скрыты личные данные координаторов. Также будут функционировать горячая линия проекта, интернет-приемная для обращений и его канал на YouTube.

«Мы сохраним эффективное взаимодействие с нашими источниками и информаторами, продолжим привлекать точечно надежных адвокатов для посещения пострадавших в местах принудительного содержания», — пообещал основатель проекта.

По его словам, решение о переносе деятельности Gulagu.net из страны было принято из-за опасений за жизнь и свободу сотрудников, а также политической ситуации в России и Белоруссии, фактором, подтолкнувшим к нему, стало задержание в Минске бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Как сообщил Осечкин, за последние несколько лет ключевые координаторы проекта уже покинули Россию, и организация сможет отказаться от представительства в стране без ущерба для своей деятельности.