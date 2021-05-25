В Москве выросла популярность льготных электронных рецептов с QR-кодом

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За последний месяц в Москве резко возросла популярность льготных электронных рецептов с QR-кодом. Число обслуженных в аптеках столицы таких рецептов выросло более чем в 80 раз в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Бумажные бланки рецептов благодаря развитию единой цифровой платформы уходят в прошлое. Теперь в аптеке или аптечном пункте достаточно показать QR-код электронного рецепта на экране телефона, либо талон с QR-кодом, распечатанный в информационном киоске поликлиники», — рассказала вице-мэр.

Впервые сервис получения лекарств по QR-коду был запущен в Москве в феврале текущего года. Информация об электронных рецептах хранится в цифровом виде. Пациент имеет постоянный доступ как к действующим, так и к обслуженным электронным рецептам в электронной медкарте на mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе «Рецепты», а также в информационном киоске в поликлинике.

«Это удобно для пациентов, экономит время врачей, а также помогает исключить потерю, повреждение или подделку рецептов», — заявила Ракова. Для тех, кто пока не готов пользоваться рецептом в электронном виде и хочет купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, осталась возможность получить лекарства по рецепту, выписанному на бумажном бланке.