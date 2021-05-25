В России началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком

Программа детского туристического кешбэка в России запущена и продлится до 31 августа. Об этом сообщается на сайте программы Ростуризма.

Чтобы получить возврат средств до 50% от стоимости путевки, ее необходимо оплатить картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Максимальная сумма может быть 20 тыс. руб. за одну оплату, сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что отдых в детском лагере может длиться до 15 сентября 2021 года включительно. Однако кешбэк будет начисляться за те туристические услуги, которые были оплачены с 25 мая по 31 августа, добавили в Ростуризме.

Для тех, кто приобрел путевки до старта программы, с 15 июня будет доступна заявка на возмещение на сайте Госуслуг, говорится в сообщении ведомства.