Блинкен заявил Маасу об обеспокоенности из-за Nord Stream 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом выразил обеспокоенность в связи реализацией газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

«Госсекретарь подтвердил обеспокоенности США касательно газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, стороны обсудили координацию дальнейших шагов по реагированию на события в Белоруссии, а также оказание помощи в секторе Газе.

Ранее США включили в санкционный список две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством «Северного потока-2». Речь идет о «Мортранссервисе», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарском теплоэнергетическом имущественном фонде. Помимо этого, под санкции подпали 13 судов, в частности, «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Капитан Беклемишев», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».