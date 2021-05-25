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Политика ,  
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Премьер-министры России и Белоруссии обсудили вопросы интеграции стран

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко по телефону обсудили вопросы отношений двух стран и интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве», — говорится в сообщении.

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Кроме того, стороны договорились провести переговоры в ходе предстоящего 27–28 мая 2021 года в Минске заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

В свою очередь, пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева сообщила, что в ходе переговоров с Мишустиным, Головченко рассказал о ситуации с самолетом Ryanair, экстренно приземлившемся в Минске 23 мая, и обсудил «недружественные и провокационные действия европейских государств».

Ранее телеканал «Россия 1» сообщил, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры на предстоящей неделе в Сочи. По данным источника «Коммерсанта», представляющего белорусскую сторону, на встрече речь пойдет о работе над планом интеграции, который с 2019 года называется «Программа действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Если встреча глав государств состоится, то это будет третий визит Лукашенко в Россию с начала года.

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