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Политика ,  
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В Новгороде объяснили визит полиции на съезд депутатов борьбой с COVID

Фото: zemstvo_russia / Telegram
Фото: zemstvo_russia / Telegram

Ситуация с коронавирусом в Новгородской области непростая, власти региона регулярно проводят рутинную работу по проверке общественных мест. Так официальный представитель губернатора региона Николай Шестаков в разговоре с РБК объяснил, почему на проходившее в Новгороде собрание муниципальных депутатов пришли сотрудники правоохранительных органов.

«Каждый день практически это делают сотрудники министерства промышленности в торговых комплексах, в общественном транспорте — министерство транспорта. Это абсолютно рутинная работа по проверке общественных мест», — заявил Шестаков.

На Юлию Галямину составили два протокола после съезда в Новгороде
Политика
Юлия Галямина

Среди задержанных в субботу — бывший муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина и муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Виталий Боварь. Они проведут ночь в отделении полиции до суда, который назначен на 23 мая.

Муниципальный депутат района Останкино Сергей Цукасов сказал РБК, что работу Земского съезда заблокировали из-за нарушений антиковидных мер. Депутат района Печатники Сергей Власов отметил, что на всех, кто находился в помещении, составили протоколы по коронавирусной статье 20.6.1 части 1 КоАП России. На Галямину также составили протокол по ст. 19.3 (неповиновение сотруднику полиции).

Новгородская область задержания Юлия Галямина новости
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