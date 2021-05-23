Солист Måneskin объяснил подозрения в употреблении наркотиков

Давид Дамиано (Фото: Peter Dejong / AP)

Солист итальянской рок-группы Måneskin, победившей на песенном конкурсе «Евровидение-2021», Давид Дамиано отверг обвинения в употреблении наркотиков в прямом эфире, сообщает газета Corriere della Sera.

Поводом для обвинений стал эпизод в финале «Евровидения», когда Дамиано склонился над столом, за которым сидела группа. В социальных сетях предположили, что музыкант «употребляет кокаин». Некоторые пользователи потребовали дисквалифицировать Италию.

На пресс-конференции журналисты попросили объяснить эпизод со столом. «Я не употребляю наркотики. Не говорите такого. Никакого кокаина», — заявил Дамиано.

Он рассказал, что наклонился над столом, так как гитарист Томас Раджи разбил бокал.