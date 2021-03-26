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В Египте назвали причину столкновения поездов более чем с 30 жертвами

По данным Управления железных дорог, поезда столкнулись после того, как неизвестные нажали на стоп-кран, в результате два вагона были повреждены, один перевернулся. Погибли 32 человека, пострадали более 90

Видео: EgyptTodayMag/twitter
Видео: EgyptTodayMag/twitter
Video

Столкновение двух поездов в Египте, в результате которого погибли десятки человек, произошло после того, как «неустановленные лица» привели в действие стоп-кран в одном из них, сообщает Reuters со ссылкой на Управление железных дорог страны.

Поезд, шедший впереди, остановился, а другой врезался в него, заявили в ведомстве.

Фото:Mahmoud Maqboul / dpa / Global Look Press Фото:Mahmoud Maqboul / dpa / Global Look Press Фото:Youm7 / Facebook Фото:Mahmoud Maqboul / dpa / Global Look Press Фото:Youm7 / Facebook Фото:Mahmoud Maqboul / dpa / Global Look Press Фото:Youm7 / Facebook
Фото: Mahmoud Maqboul / dpa / Global Look Press

В результате аварии, которая произошла в провинции Сохаг, погибли по меньшей мере 32 человека. Портал Youm7 сообщает со ссылкой на Минздрав, что число пострадавших выросло до 91.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси поручил сформировать комиссию по расследованию произошедшего. В своем Facebook выразил соболезнования семьям погибших. Ас-Сиси поручил премьеру и профильным ведомствам сообщать ему о ходе следствия, пообещав, что виновные понесут ответственность.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Египет поезда столкновение авария
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