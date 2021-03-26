В Египте назвали причину столкновения поездов более чем с 30 жертвами
Столкновение двух поездов в Египте, в результате которого погибли десятки человек, произошло после того, как «неустановленные лица» привели в действие стоп-кран в одном из них, сообщает Reuters со ссылкой на Управление железных дорог страны.
Поезд, шедший впереди, остановился, а другой врезался в него, заявили в ведомстве.
В результате аварии, которая произошла в провинции Сохаг, погибли по меньшей мере 32 человека. Портал Youm7 сообщает со ссылкой на Минздрав, что число пострадавших выросло до 91.