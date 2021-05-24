Мосгорсуд взыскал с «Медузы» 80 тыс. руб. по иску Пригожина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 73,53 (-0,05) Инвестиции, 13:53
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 89,69 (-0,26) Инвестиции, 13:53
Основатель NEXTA сообщил об угрозах после задержания Протасевича в Минске Политика, 22:26 СМИ анонсировали заявление Лукашенко по ситуации с самолетом Ryanair Политика, 22:15 В Сети появилось первое видео с экс-главредом NEXTA после задержания Политика, 21:47 Lufthansa объявила о приостановке полетов над Белоруссией Общество, 21:44 ХАМАС заявил о непричастности к «минированию» самолета Ryanair Политика, 21:43 МИД призвал ЕС и США не применять двойные стандарты с самолетом Ryanair Политика, 21:40 В Малайзии при столкновении поездов пострадали более 160 человек Общество, 21:38 Федун пообещал необходимую поддержку новому главному тренеру «Спартака» Спорт, 21:34 Псаки назвала шокирующим инцидент с самолетом Ryanair в Минске Политика, 21:27 «Хороший урок». Как Россия проиграла первый матч на ЧМ по хоккею Спорт, 21:26 Третьяк назвал причину поражения сборной России в матче ЧМ со словаками Спорт, 21:15 МВД опровергло госпитализацию задержанного экс-главреда NEXTA Политика, 21:09 Мосгорсуд взыскал с «Медузы» 80 тыс. руб. по иску Пригожина Общество, 21:07 Что грозит Минску из-за задержания лайнера с экс-главредом NEXTA. Главное Политика, 20:59
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Мосгорсуд взыскал с «Медузы» 80 тыс. руб. по иску Пригожина

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Мосгорсуд обязал издание «Медуза» (по решению Минюста внесено в список СМИ-иноагентов) удалить статью о бизнесмене Евгении Пригожине и компенсировать ему моральный ущерб. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда.

«Суд обязал в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу удалить публикации и опровергнуть оспариваемые сведения путем публикования в сети интернет опровержений», — уточняется в сообщении.

С Навального и Милова взыскали по 30 тыс. руб. по иску Пригожина
Политика
Владимир Милов и Алексей Навальный

Статья, не устроившая Пригожина, была опубликована на «Медузе» в 2016 году. В октябре 2020 года лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области Максим Шевченко в интервью сайту «Довод» назвал Пригожина «дважды судимым уголовником», это выражение издание сопроводило гиперссылкой на материал «Медузы».

В ответ Пригожин подал иск на 5 млн руб. каждый о защите чести, достоинства и деловой репутации к Шевченко, главреду «Довода» Илье Косыгину и главному редактору «Медузы» Ивану Колпакову. Он также потребовал удалить и опровергнуть спорные материалы.

Суд обязал Соболь компенсировать Пригожину моральный вред на ₽500 тыс.
Политика
Любовь Соболь

По решению Мосгорсуда, в качестве компенсации морального ущерба «Медуза Project», Косыгин и Шевченко должны выплатить бизнесмену по 80 тыс. руб. каждый. Суд также постановил удалить запись с YouTube-канала Шевченко, где идет речь о Пригожине, и дополнительно взыскать с депутата 100 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

РБК обратился за комментарием в издание «Медуза» и к соответчикам — Илье Косыгину и Максиму Шевченко.

«Действительно, Мосгорсуд обязал «Медузу» удалить публикацию о Пригожине и выплатить ему 80 тыс. руб. Документы мы еще не получили. Дело будет передано из Мосгорсуда в суд первой инстанции, и мы получим соответствующее апелляционное постановление. После вступления решения в законную силу дальнейшие действия согласуем с доверителем. В целом история с иностранным финансированием Евгения Викторовича вызывает саркастическую улыбку», — рассказал РБК адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

В феврале Савеловский районный суд отклонил иск Пригожина к Шевченко, Косыгину, Колпакову и «Медузе». Такое решение, сообщали адвокаты «Правозащиты Открытки», было принято, поскольку истец «так и не смог определиться, к кому же он предъявляет требования».

Мосгорсуд «Медуза» штраф новости
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
С Навального и Милова взыскали по 30 тыс. руб. по иску Пригожина
Политика
Пригожин потребовал от ФБР удалить предложение $250 тыс. за данные о нем
Общество
Экс-член ОНК объяснил обращение о признании Meduza иноагентом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter