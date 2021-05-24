Мосгорсуд взыскал с «Медузы» 80 тыс. руб. по иску Пригожина

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Мосгорсуд обязал издание «Медуза» (по решению Минюста внесено в список СМИ-иноагентов) удалить статью о бизнесмене Евгении Пригожине и компенсировать ему моральный ущерб. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда.

«Суд обязал в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу удалить публикации и опровергнуть оспариваемые сведения путем публикования в сети интернет опровержений», — уточняется в сообщении.

Статья, не устроившая Пригожина, была опубликована на «Медузе» в 2016 году. В октябре 2020 года лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области Максим Шевченко в интервью сайту «Довод» назвал Пригожина «дважды судимым уголовником», это выражение издание сопроводило гиперссылкой на материал «Медузы».

В ответ Пригожин подал иск на 5 млн руб. каждый о защите чести, достоинства и деловой репутации к Шевченко, главреду «Довода» Илье Косыгину и главному редактору «Медузы» Ивану Колпакову. Он также потребовал удалить и опровергнуть спорные материалы.