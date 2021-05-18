С Навального и Милова взыскали по 30 тыс. руб. по иску Пригожина

Владимир Милов и Алексей Навальный (Фото: milov.org)

Черемушкинский суд Москвы взыскал по 30 тыс. руб. с оппозиционера Алексея Навального и его соратника Владимира Милова в пользу бизнесмена Евгения Пригожина, который подал в суд с требованием о защите чести и достоинства, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Иск удовлетворен, размещенную информацию в Сети признали оскорбительной, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию», — сказали там.

Помимо компенсации суд обязал Навального и Милова удалить порочащие сведения в Сети в течение десяти дней с момента вступления решения в силу. Если судебное решение не будет выполнено, с них будут взыскивать по 1000 руб. в день, пока сведения не будут удалены.

На странице пресс-службы компании бизнесмена «Конкорд» во «ВКонтакте» говорится, что подача иска «не связана с политическими взглядами ответчиков и направлена лишь на понуждение их к соблюдению российских законов».