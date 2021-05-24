МИД России вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках

Альфонсо Лопес Кабальеро (Фото: rusia.embajada.gov.co)

В российский МИД вызвали посла Колумбии Альфонсо Лопеса Кабальеро после заявлений властей южноамериканской страны о кибератаках из России. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«[Ему] выражено удивление в связи с безосновательными и ничем не подкрепленными заявлениями министра обороны Колумбии Д. Молано о «кибератаках, осуществлявшихся из России», — отмечается в сообщении.

МИД предложил Колумбии через официальные каналы поделиться информацией о кибератаках, если страна «реально заинтересована установить их происхождение».

Российская сторона также указала, что неоднократно предлагала Колумбии наладить взаимодействие в области информационной безопасности. Россия направила проект договора о правовой помощи, однако колумбийская сторона отказалась от его обсуждения.