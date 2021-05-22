Посольство отвергло обвинения о причастности России к акциям в Колумбии

Заявления министра национальной обороны Колумбии Диего Молано о причастности России к протестам в южноамериканской республике, являются безосновательными. Об этом заявило российское посольство в Колумбии.

«Мы полностью отвергаем подобные заявления», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В дипмисси добавили, что подобные обвинения абсолютно безосновательны и никак не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией.

Также представители посольства выразили «глубокие соболезнования» всем пострадавшим в ходе протестов, их семьям и близким.