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Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела младенца

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Прокуратура организовала проверку, после того как на юго-западе Москвы было найдено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, 24 мая у жилого дома на Ленинском проспекте в мусорном контейнере нашли труп мальчика.

Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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В декабре 2020 года в Чите в мусорном баке был найден мертвым новорожденный ребенок. Тело обнаружили утром 3 декабря у одного из домов на Усуглинской улице и направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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