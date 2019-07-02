В Екатеринбурге задержали выкинувшую мертвого ребенка в мусорку женщину

Полиция задержала женщину, которая выкинула тело своего мертвого ребенка в мусорный контейнер в Нижнем Тагиле. Об этом РБК сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.

Как уточнил РБК начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, подозреваемую 1996 года рождения задержали в Екатеринбурге на улице Мехренцева. Она скрылась из Нижнего Тагила после того, как полиция установила, что она — мать убитого ребенка. У девушки, отмечает Горелых, уже есть двое малолетних детей — мальчик и девочка. Перед тем как скрыться, она оставила их бабушке.

«Подозреваемая проживает в микрорайоне «вагонка», где и было найдено тело малыша. Ответ на главный вопрос — почему молодая женщина пошла на такой чудовищный поступок, сейчас выясняют сыщики уголовного розыска и наши коллеги из регионального Следственного комитета», — заявил Горелых. Как отмечают в региональном СК, семья не состояла на учете в полиции.

Следователи завели уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Женщина признала вину, с ее участием сейчас проводятся следственные действия.

Как пишет местное издание «Между строк» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина родила мальчика дома, затем задушила его поясом от халата, а тело оставила в мусорном контейнере соседнего дома. Ее сожитель в это время был на работе. Она объяснила полицейским, что «не потянет» третьего ребенка. Тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере 1 июля.