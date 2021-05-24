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Протесты в Белоруссии ,  
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ВВС Белоруссии опровергли сообщения о принуждении к посадке борта Ryanair

Фото: Иван Руднев / РИА Новости
Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Истребитель белорусских ВВС МиГ-29 не принуждал к посадке гражданский самолет авиакомпании Ryanair, который днем ранее развернулся возле границы с Литвой и приземлился в минском аэропорту. Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО республики Игорь Голуб на брифинге, передает корреспондент РБК.

По словам Голуба, информация о принуждении к посадке пассажирского борта со стороны МиГ-29 является вбросом.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что следовавший рейсом Афины — Вильнюс лайнер Ryanair был принужден к посадке в Минске. «Подчиненные белорусскому режиму службы насильно заставили приземлиться в Минске следовавший в Вильнюс пассажирский самолет», — сказал он.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также высказалась о недопустимости принуждения гражданских самолетов других стран к посадке. «Ответственные за угон самолета Ryanair должны быть наказаны», — заявила она.

Литовское издание Delfi со ссылкой на главного советника президента Литвы по внешней политике Асту Скайсгирите ранее сообщило об использовании белорусской стороной истребителя МиГ-29 и вертолета Ми-24 для посадки.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения самолета в небо поднимался истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29. «После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29», — объяснил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Гурцевич.

После посадки самолета бомбу не обнаружили, но были задержаны бывший главный редактор оппозиционного по отношению к режиму Лукашенко Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его 23-летняя подруга, россиянка София Сапега. Против Протасевича в Белоруссии заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков, КГБ внес его в список террористов.

К расследованию этого инцидента призвала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, МИД Чехии, Австрии, Германии и других стран. С 24 мая некоторые авиакомпании стали облетать границы воздушного пространства с Белоруссией.

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