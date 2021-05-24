ВВС Белоруссии опровергли сообщения о принуждении к посадке борта Ryanair

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также высказалась о недопустимости принуждения гражданских самолетов других стран к посадке. «Ответственные за угон самолета Ryanair должны быть наказаны», — заявила она.

Литовское издание Delfi со ссылкой на главного советника президента Литвы по внешней политике Асту Скайсгирите ранее сообщило об использовании белорусской стороной истребителя МиГ-29 и вертолета Ми-24 для посадки.

Пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения самолета в небо поднимался истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29. «После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29», — объяснил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Гурцевич.

После посадки самолета бомбу не обнаружили, но были задержаны бывший главный редактор оппозиционного по отношению к режиму Лукашенко Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его 23-летняя подруга, россиянка София Сапега. Против Протасевича в Белоруссии заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков, КГБ внес его в список террористов.

К расследованию этого инцидента призвала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, МИД Чехии, Австрии, Германии и других стран. С 24 мая некоторые авиакомпании стали облетать границы воздушного пространства с Белоруссией.