МИД Греции заявил о въезде без проблем для вакцинированных «Спутником V»

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Обладатели сертификата о вакцинации российским препаратом «Спутник V» смогут беспрепятственно въехать в Грецию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Никос Дендиас на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Греция, конечно же, признает сертификаты о вакцинации [«Спутником V»]. <...> У любого человека, который обладает этим сертификатом и хочет приехать в Грецию, не будет никаких проблем», — сообщил он.

Дендиас отметил, что Греция готова принимать зарубежных туристов в любое время и в любом количестве. Министр уточнил, что альтернативой сертификату о вакцинации может служить отрицательный ПЦР-тест на инфекцию, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.