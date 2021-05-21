Испания представила свой электронный сертификат о вакцинации

Фото: lamoncloa.gob.es

В Испании на международной туристической ярмарке Fitur представили электронный сертификат о вакцинации, который планируют ввести в стране с 1 июля и который будет действовать на всей территории Евросоюза. Об этом пишет El Independiente.

Министр здравоохранения Каролина Дариас уточнила, что сертификат начет действовать с 1 июля и будет представлять собой QR-код. В нем будут данные о прохождении человеком вакцинации, сдаче ПЦР-теста или перенесенном COVID-19.

Video

Документ будет как в цифровом, так и в бумажном формате. Он будет содержать QR-код с минимальным количеством персональных данных для соблюдения закона «О защите данных», подчеркнула Дариас.

Она добавила, что цифровой зеленый сертификат будет бесплатным и будет доступен для всех граждан независимо от даты их вакцинации.