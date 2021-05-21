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Пандемия коронавируса ,  
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Испания представила свой электронный сертификат о вакцинации

Фото: lamoncloa.gob.es
Фото: lamoncloa.gob.es

В Испании на международной туристической ярмарке Fitur представили электронный сертификат о вакцинации, который планируют ввести в стране с 1 июля и который будет действовать на всей территории Евросоюза. Об этом пишет El Independiente.

Министр здравоохранения Каролина Дариас уточнила, что сертификат начет действовать с 1 июля и будет представлять собой QR-код. В нем будут данные о прохождении человеком вакцинации, сдаче ПЦР-теста или перенесенном COVID-19.

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Документ будет как в цифровом, так и в бумажном формате. Он будет содержать QR-код с минимальным количеством персональных данных для соблюдения закона «О защите данных», подчеркнула Дариас.

Она добавила, что цифровой зеленый сертификат будет бесплатным и будет доступен для всех граждан независимо от даты их вакцинации.

В презентации сертификата говорится, что тем, у кого есть сертификат, больше не нужно будет заполнять анкеты для въезда в другие страны Евросоюза. В презентации отмечается, что не имеющие сертификата также смогут перемещаться внутри ЕС, однако процесс их въезда будет более долгим. Также могут потребоваться дополнительные проверки.

В ЕС достигли договоренности по сертификату вакцинации
Общество
Фото:Bernd Weissbrod / DPA / ТАСС

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Ранее Европарламент (ЕП) и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о введении сертификата вакцинации для жителей Евросоюза. Он будет свидетельствовать о том, что человек был вакцинирован от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или излечился от инфекции. В ЕК отмечали, что на практике это будут три разных сертификата.

Профильный комитет ЕП по гражданским свободам проголосует по тексту 26 мая, а окончательное утверждение соглашения по сертификатам состоится на пленарной сессии Европарламента 7–10 июня в Брюсселе.

Проект сертификата о вакцинации был впервые представлен 17 марта.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Испания сертификат коронавирус Евросоюз
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