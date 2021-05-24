МИД Чехии выразил протест послу Белоруссии после посадки самолета Ryanair

Здание МИД Чехии (Фото: mzv.cz)

МИД Чехии выразил протест послу Белоруссии в Праге после посадки самолета Ryanair в Минске, на борту которого был соосновательTelegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом сообщила пресс-служба посольства Белоруссии в Чехии, передает «РИА Новости».

«Посол Белоруссии Валерий Курдюков в понедельник был приглашен в МИД Чехии», — сообщили в посольстве.

В пресс-службе добавили, что замглавы дипведомства Ян Когоут выразил послу протест после нарушения полета самолета из Афин в Вильнюс в белорусском воздушном пространстве.

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