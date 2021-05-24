Власти Белоруссии создали комиссию по расследованию посадки борта Ryanair

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Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии создало комиссию по расследованию инцидента с самолетом лоукостера Ryanair, сообщает «Sputnik Беларусь».

«В департаменте по авиации создана комиссия по расследованию. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — сказали там.

23 мая в Минске был вынужден приземлиться самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился сооснователь Telegram-канала NEXTA, освещавшего протесты в Белоруссии и признанного властями экстремистским, Роман Протасевич.

По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к белорусскому президенту, экипаж обратился к властям с просьбой принять лайнер, после чего глава государства Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать». Белорусские власти объяснили незапланированную посадку сообщением о бомбе. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29. В пресс-службе Ryanair сообщили РБК, что об угрозе взрыва на борту сообщили белорусские власти.