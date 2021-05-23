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Общество ,  
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В Ростовской области при столкновении грузовика и автобуса погиб человек

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» автобус Москва — Ставрополь столкнулся с грузовиком. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

«В результате один пассажир автобуса погиб, еще один доставлен с повреждениями в больницу», — уточняется в сообщении.

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Югре
Общество

Инцидент произошел в Октябрьском районе. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также при осуществлении междугородних пассажирских перевозок.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе из-за аварии автомобиля и грузовика погибли три человека. Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От полученных ран умерли водитель автомобиля и его пассажиры.

Ростовская область ДТП жертвы
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