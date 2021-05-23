Путин встретится с Лукашенко на следующей неделе

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает «Россия 1».

«На предстоящей неделе в Сочи к Путину приедет президент Белоруссии. Приоритетные вопросы он [Лукашенко] ранее описал на саммите Евразийского союза, ярко высказавшись об ограничении передвижения граждан национальными границами», — уточняется в сообщении.

Это будет уже третий визит Лукашенко в Россию с начала года.

Путин также проведет в Сочи на ближайшей неделе серию совещаний с руководством Вооруженных сил и совещание по экономическим вопросам. Кроме того, в начале недели у российского лидера запланирована встреча с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.