Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Россия обновила абсолютный рекорд Азиатской олимпиады по физике, завоевав восемь золотых медалей, сообщается на сайте Минпросвещения.

Соревнования проходили на Тайване с 17 мая в дистанционном формате. В них участвовали более 180 школьников из 23 стран. Россию представляли восемь учеников из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга: Амир Ахундзянов (лицей «Физико-техническая школа»), Денис Исмагилов, Матвей Князев, Матвей Федин (Физтех-лицей им. П. Л. Капицы), Николай Кононенко (школа № 57), Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа № 1580»), Данила Самоделкин (физико-математическая школа № 2007), Дмитрий Хватов (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы»).

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил выдающийся результат российских школьников, которые «установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве». Результаты сборной в очередной раз показали «качество методик и моделей российского образования, нацеленной на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям», считает Кравцов.

Глава Минпросвещения пожелал призерам олимпиады продолжить образовательный, научный, трудовой путь и выразил уверенность, что «за ними уже начали «охоту» ведущие российские корпорации и IT-компании».