Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 73,58 (-0,02) Инвестиции, 21 мая, 14:16
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 89,94 (+0,17) Инвестиции, 21 мая, 14:16
Песков объяснил обещание Путина «выбить зубы» желающим «откусить» Сибирь Политика, 14:31 Россия обновила абсолютный рекорд Азиатской олимпиады по физике Общество, 14:31 Российское судно возобновило работы по «Северному потоку-2» в водах ФРГ Бизнес, 14:23 Как соблюдать work-life balance и сохранить ресурс для близких РБК Стиль и Victory Park, 14:10 Главный тренер «Динамо» назвал слабые стороны российского футбола Спорт, 14:08 Эксперты не исключили завершение карьеры экс-игрока «Локомотива» Фарфана Спорт, 14:07 Ереван заявил об уходе части армии Азербайджана с приграничной территории Политика, 13:50 Проплывая над городом: 9 самых роскошных бассейнов на крышах Недвижимость, 13:36 Россия передала Сербии танки и БТР Политика, 13:33 Кросс-гендерность, эстетика и ресайклинг: новая коллекция Armani Exchange РБК Стиль и Armani Exchange, 13:21 Как заставить работать с удвоенной силой миллениалов и поколение X Pro, 13:12 Экс-защитник КХЛ умер в 32 года Спорт, 13:06 Zscaler, NVIDIA, Salesforce: за какими отчетами следить на неделе Инвестиции, 13:03 На Большой Никитской улице в Москве загорелось здание на реконструкции Общество, 12:50
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Россия обновила абсолютный рекорд Азиатской олимпиады по физике

Фото: пресс-служба Минпросвещения России
Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Россия обновила абсолютный рекорд Азиатской олимпиады по физике, завоевав восемь золотых медалей, сообщается на сайте Минпросвещения.

Соревнования проходили на Тайване с 17 мая в дистанционном формате. В них участвовали более 180 школьников из 23 стран. Россию представляли восемь учеников из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга: Амир Ахундзянов (лицей «Физико-техническая школа»), Денис Исмагилов, Матвей Князев, Матвей Федин (Физтех-лицей им. П. Л. Капицы), Николай Кононенко (школа № 57), Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа № 1580»), Данила Самоделкин (физико-математическая школа № 2007), Дмитрий Хватов (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы»).

Школьник из Москвы завоевал золото на Азиатской физической олимпиаде
Общество

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил выдающийся результат российских школьников, которые «установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве». Результаты сборной в очередной раз показали «качество методик и моделей российского образования, нацеленной на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям», считает Кравцов.

Глава Минпросвещения пожелал призерам олимпиады продолжить образовательный, научный, трудовой путь и выразил уверенность, что «за ними уже начали «охоту» ведущие российские корпорации и IT-компании».

В 2019 году одиннадцатиклассник из Москвы Григорий Бобков завоевал золотую медаль на Азиатской физической олимпиаде, став абсолютным призером соревнований. Первое место занял также москвич Алексей Шишкин. Другие участники российской команды серебряные и бронзовую медали. Тогда олимпиада проходила в Австралии.

Минпросвещения Россия школьная олимпиада физика рекорд
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Путин назначил нового главу наукограда «Сириус»
Общество
Медведев приравнял статус «Сириуса» к «долине МГУ»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter