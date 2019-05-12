Школьник из Москвы завоевал золото на азиатской физической олимпиаде

Школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным призером азиатской физической олимпиады (APhO), еще один ученик завоевал золотую медаль, другие — четыре серебряные и одну бронзовую медали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения России, поступившем в РБК.

Одиннадцатиклассник набрал 33,4 баллов из 50 возможных. Также золотой медали удостоился москвич Алексей Шишкин. Другие участники из Москвы — Владимир Малиновский и Андрей Парфёнов, а также Владислав Поляков из Санкт-Петербурга и Елисей Судаков из Вологды завоевали серебряные медали. Бронзовая медаль по итогам олимпиады досталась Ирине Ляликовой из Московской области. Другой участник состязаний из Подмосковья Павел Шишкин был удостоен грамоты по итогам соревнований.

Министр просвещения России Ольга Васильева отметила высокий уровень подготовки российских школьников.

«За результатами и победами каждого участника стоит гигантский подготовительный труд учителя, и отдельные слова благодарности хочу выразить тренерам и наставникам молодых талантов, под чьим чутким руководством команда продолжит подготовку и выступления», — сказала министр.