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Большинство россиян причислили себя к приверженцам ЗОЖ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Большинство опрошенных россиян (68%) считают себя приверженцами здорового образа жизни (ЗОЖ), 18% из них говорят об этом с уверенностью, остальные 50% склоняются в пользу ЗОЖ, следует из данных опроса, проведенного сервиса по поиску работы SuperJob, сообщает RT.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения изо всех регионов страны.

Каждый второй гражданин понимает под здоровым образом жизни спорт, зарядку и двигательную активность. Для 42% опрошенных ЗОЖ — это отсутствие вредных привычек, а 38% под этим словосочетанием подразумевают правильное питание и непереедание.

Каждый третий (32%) опрошенный не разделяет такого образа жизни, причем 27% из них признались, что ведут скорее нездоровый образ жизни.

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Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

Более других зожниками называют себя граждане старше 45 лет (71%) и женщины (69 против 66% мужчин).

Среди тех, кто не является приверженцем здорового образа жизни, более всего людей в возрасте 35–44 лет (37%).

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Ранее россияне назвали беспокоящие их проблемы. Большинство (62%) опрошенных испытывают беспокойство из-за инфляции и роста цен, 56% — из-за низких зарплат. 30% граждан волнует кризис в экономике, 27% — рост безработицы, 25% — социальное расслоение. Уровень стресса у россиян в 2021 году по сравнению с предыдущим годом снизился, хотя и остается довольно высоким.

Опрос Superjob ЗОЖ
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