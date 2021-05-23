Большинство россиян причислили себя к приверженцам ЗОЖ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Большинство опрошенных россиян (68%) считают себя приверженцами здорового образа жизни (ЗОЖ), 18% из них говорят об этом с уверенностью, остальные 50% склоняются в пользу ЗОЖ, следует из данных опроса, проведенного сервиса по поиску работы SuperJob, сообщает RT.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения изо всех регионов страны.

Каждый второй гражданин понимает под здоровым образом жизни спорт, зарядку и двигательную активность. Для 42% опрошенных ЗОЖ — это отсутствие вредных привычек, а 38% под этим словосочетанием подразумевают правильное питание и непереедание.

Каждый третий (32%) опрошенный не разделяет такого образа жизни, причем 27% из них признались, что ведут скорее нездоровый образ жизни.