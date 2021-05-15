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Общество ,  
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Россияне назвали необходимую для исполнения мечты сумму

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Чаще всего граждане России мечтают о путешествиях, загородном доме и высокой зарплате, показал опрос Райффайзенбанка (есть у РБК).

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. человек. Опрос проводился среди россиян старше 18 лет.

Согласно результатам опроса, 46% россиян больше всего мечтают о путешествиях. На втором месте — мечты о собственном загородном доме (41%), на третьем — о высокой зарплате (37%). О квартире и автомобиле мечтают по 28% опрошенных, а каждый пятый россиянин мечтает о любви (20%).

Что касается денег, за которые можно осуществить свои мечты, оказалось, что 37% нужно 5 млн руб. и более. От 1 до 3 млн руб. и от 3 до 5 млн руб. нужно 15% респондентов. Мечты 14% опрошенных не измеряются в деньгах.

«Самые дорогие мечты — это квартира, дом, автомобиль и путешествия. Около 46% респондентов, мечтающих найти любовь, полагают, что ее поиски обойдутся более чем в 5 млн рублей», — говорится в отчете о результатах. Для осуществления своей мечты 49% россиян планируют копить деньги, а 47% больше зарабатывать. 27% считают, что кредит поможет им реализовать мечту.

О собственной грезят 56% россиян в возрасте 18-25 лет. Для респондентов из групп от 26 до 55 лет приоритет покупки или строительства - загородный дом, такой ответ дали 40-44,5% опрошенных. В 18-25 лет люди также чаще мечтают о высокой зарплате (48%) и путешествиях (48%). Но больше остальных мечтают о путешествиях россияне после 56 лет (53%). О зарубежном образовании мечтает каждый пятый респондент в возрасте до 25 лет, а после 26 этого хотят лишь 6%. О любви россияне мечтают в любом возрасте, но большаю часть опрошенных (31%) приходится на людей в возрасте 18-25 лет.

С возрастом мечты становятся дороже: респонденты в возрасте 18-25 лет могут исполнить свою мечту на сумму до 1000 тыс. рублей, а в 46-55 лет — 42% респондентов мечтают потратить более 5 млн рублей.

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Для москвичей характерны мечты об образовании за рубежом (31%) и пышной свадьбе (30%), для петербуржцев — мечты о питомце (33%), любви (27%) и свадьбе (30%). О собственном доме больше всего мечтают в Краснодаре (55%) и Ростове-на-Дону (44%). У жителей Челябинска и Москвы оказались наиболее дорогие мечты — 46% и 45% респондентов оценили их более чем в 5 млн.

ВЦИОМ сообщил о снижении индекса счастья россиян
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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (80%) чувствуют себя счастливыми. Несчастливы оказались лишь 16%. Чаще счастливыми себя называют те, у кого есть семья и благополучие в доме (26%). Также о своем счастье говорят те, кто здоров и чьи близкие тоже (25%). Чувствуют себя счастливыми и те, у кого есть дети (21%) и хорошая работа (17%). Играет свою роль и общая удовлетворенность жизнью (12%).

Raiffeisenbank Опрос мечты граждане России
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