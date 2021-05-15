Россияне назвали необходимую для исполнения мечты сумму

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Чаще всего граждане России мечтают о путешествиях, загородном доме и высокой зарплате, показал опрос Райффайзенбанка (есть у РБК).

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. человек. Опрос проводился среди россиян старше 18 лет.



Согласно результатам опроса, 46% россиян больше всего мечтают о путешествиях. На втором месте — мечты о собственном загородном доме (41%), на третьем — о высокой зарплате (37%). О квартире и автомобиле мечтают по 28% опрошенных, а каждый пятый россиянин мечтает о любви (20%).

Что касается денег, за которые можно осуществить свои мечты, оказалось, что 37% нужно 5 млн руб. и более. От 1 до 3 млн руб. и от 3 до 5 млн руб. нужно 15% респондентов. Мечты 14% опрошенных не измеряются в деньгах.

«Самые дорогие мечты — это квартира, дом, автомобиль и путешествия. Около 46% респондентов, мечтающих найти любовь, полагают, что ее поиски обойдутся более чем в 5 млн рублей», — говорится в отчете о результатах. Для осуществления своей мечты 49% россиян планируют копить деньги, а 47% больше зарабатывать. 27% считают, что кредит поможет им реализовать мечту.