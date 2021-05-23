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В Конго началась эвакуация жителей из-за извержения вулкана Ньирагонго

Жителей конголезского города Гома эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго. Об этом в Twitter сообщает Министерство связи и СМИ Демократической Республики Конго (ДРК).

«Активирован план эвакуации из города Гома. Решение правительства принято во время кризисного заседания под председательством премьер-министра Лукона де Сама. Докладчик — министр Патрик Муйая», — говорится в сообщении.

В Африке началось извержение вулкана Ньирагонго
Общество
Фото:Hugh Kinsella Cunningham / EPA / ТАСС

Извержение Ньирагонго началось 22 мая на границе ДРК и Руанды. Вулкан находится рядом с Гома. Население города составляет 1,5 млн человек.

Границу для беженцев из Гома открыли власти Руанды, передает местный телеканал MNCTV CONGO. Местные жители пересекают границу в районе руандийской провинции Рубаву. Беженцев разместят в зданиях школ и храмов.

Как отмечает телеканал, лава вулкана уже достигла Муниги — района города Гома. По пути потоками лавы были сожжены три села.

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Начиная с 1882 года, в Конго регистрировали 34 случая извержения Ньирагонго. Последнее произошло в 2002 году. Во время извержения 1977 года погибли более 600 человек.

вулкан Демократическая Республика Конго эвакуация
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