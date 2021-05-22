В Африке началось извержение вулкана Ньирагонго

На границе Демократической республики Конго и Руанды началось извержение вулкана Ньиарагонго. Об этом сообщают MNCTV CONGO и The New Times (Rwanda).

С 1882 года было зарегистрировано 34 извержения этого вулкана. Последнее случилось в 2002 году. Одно из самых сильных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году — тогда погибли более 600 человек.

Рядом с вулканом находится город Гома с населением 1,5 млн человек. Об эвакуации жителей пока не сообщается.