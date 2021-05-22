В Британии усыпили выбравшихся из вольера Белоснежку и Спящую Красавицу

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Смотрители зоопарка Уипснейд, расположенного к городе Данстэбл к северо-западу от Лондона, усыпили двух бурых медведиц, выбравшихся из вольера. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на главного куратора зоопарка Малькольма Фицпатрика.

Согласно сообщению, сильный ветер повалил дерево рядом с вольером медведей. По этому дереву двое медведиц — Белоснежка и Спящая Красавица — перебрались в соседний вольер, где обитает кабан, и напали на него.

«Поскольку бурые медведи — сильные и опасные хищники, наш главный приоритет — безопасность. Мы должны быстро принимать решения, основываясь на нашем опыте и знаниях, чтобы защитить работников, гостей и других животных», — заявил Фицпатрик.

По его словам, сотрудники зоопарка признали, что эвтаназия медведей была единственно возможным решением. Он добавил, что в той ситуации использовать транквилизаторы было нельзя, поскольку они начали бы действовать лишь спустя 20 минут, в течение которых животные могли бы стать непредсказуемыми и агрессивными из-за повышения адреналина в крови.