Адвокат Моргенштерна ответил на данные о проверке клипа на оскорбление

Моргенштерн (Алишер Валеев) (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

В начале клипа рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» был дисклеймер, в котором сообщалось, что видеоряд «не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер». Об этом РБК заявил адвокат Моргенштерна Сергей Жорин.

«Факт оговорки подтверждает отсутствие умысла у авторов на осквернение религиозных символов, более того, подчеркивает развлекательный характер и вымышленность образов артистов. <...> Видеоклип также не содержит демонстрации христианских крестов и католических сутан, поскольку совокупность предметов, встречающихся в видео, является ничем иным как съемочным реквизитом», — заявил Жорин.

Адвокат отметил, что клип снимался при помощи компьютерной графики. Местом действия видео является вымышленное место — Cathedral St. Filorenella.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил РБК, что прокуратура Москвы направила видеоклип рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы установить, нет ли в нем оскорбления чувств верующих.