Общество , 22 мая, 15:06
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Полиция начала проверку данных о выстрелившем в женщину тренере в Москве
Полиция проверяет информацию о том, что в Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в женщину сигнальными патронами. Об этом РБК сообщила пресс-служба городского управления МВД.
Как сообщает РЕН ТВ, нападавший выстрелил в голову женщине, которая также работает фигурным тренером. Она пришла к нему с подругой договариваться о занятиях. Инцидент произошел в подъезде. Пострадавшая попала в больницу.
Telegram-канал Baza пишет, что мужчина выстрелил в шутку, забыв, что пистолет заряжен.
Из сообщения Baza следует, что стрелявший дает показания полицейским.