Полиция начала проверку данных о выстрелившем в женщину тренере в Москве

Фото: Владислав Шатило / РБК

Полиция проверяет информацию о том, что в Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в женщину сигнальными патронами. Об этом РБК сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Как сообщает РЕН ТВ, нападавший выстрелил в голову женщине, которая также работает фигурным тренером. Она пришла к нему с подругой договариваться о занятиях. Инцидент произошел в подъезде. Пострадавшая попала в больницу.

Telegram-канал Baza пишет, что мужчина выстрелил в шутку, забыв, что пистолет заряжен.

Из сообщения Baza следует, что стрелявший дает показания полицейским.