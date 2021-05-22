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Палестино-израильский конфликт ,  
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Reuters узнал детали визита Блинкена на Ближний Восток

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль 26–27 мая в рамках укрепления перемирия между этой страной и сектором Газа. Об этом сообщил источник Reuters, осведомленный о планах визита.

По его словам, на западному берегу реки Иордан Блинкен встретится не только с израильскими властями, но и с местной палестинской администрацией.

Госдеп анонсировал поездку Блинкена на Ближний Восток
Политика
Энтони Блинкен

Собеседник агентства добавил, что госсекретарь также приедет в Египет, который выступил посредником в перемирии.

Ранее Госдеп анонсировал поездку Блинкена на Ближний Восток, не уточняя ее точный маршрут. Отмечалось, что она запланирована на ближайшее время. Представитель США будет обсуждать с израильскими, палестинскими и региональными коллегами «усилия по восстановлению и совместной работе с целью построить лучшее будущее для израильтян и палестинцев».

С пятницы, 21 мая, вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и контролирующими сектор Газа палестинскими радикалами. Обострение конфликта длилось 11 дней. За это время в еврейском государстве погибли 12 человек. Палестинская сторона заявила о гибели 232 человек.

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