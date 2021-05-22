Reuters узнал детали визита Блинкена на Ближний Восток

Энтони Блинкен (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль 26–27 мая в рамках укрепления перемирия между этой страной и сектором Газа. Об этом сообщил источник Reuters, осведомленный о планах визита.

По его словам, на западному берегу реки Иордан Блинкен встретится не только с израильскими властями, но и с местной палестинской администрацией.

Собеседник агентства добавил, что госсекретарь также приедет в Египет, который выступил посредником в перемирии.

Ранее Госдеп анонсировал поездку Блинкена на Ближний Восток, не уточняя ее точный маршрут. Отмечалось, что она запланирована на ближайшее время. Представитель США будет обсуждать с израильскими, палестинскими и региональными коллегами «усилия по восстановлению и совместной работе с целью построить лучшее будущее для израильтян и палестинцев».