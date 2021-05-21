Госдеп анонсировал поездку Блинкена на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит страны Ближнего Востока, чтобы разрешить конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам телефонных переговоров госсекретаря США с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

«Министр иностранных дел приветствовал запланированную поездку госсекретаря Блинкена в регион, где госсекретарь встретится с израильскими, палестинскими и региональными коллегами в ближайшие дни», — сказал Прайс.

Он уточнил, что Блинкен обсудит на Ближнем Востоке «усилия по восстановлению и совместной работе с целью построить лучшее будущее для израильтян и палестинцев».

Ранее вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.