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Палестино-израильский конфликт ,  
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Госдеп анонсировал поездку Блинкена на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит страны Ближнего Востока, чтобы разрешить конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам телефонных переговоров госсекретаря США с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

«Министр иностранных дел приветствовал запланированную поездку госсекретаря Блинкена в регион, где госсекретарь встретится с израильскими, палестинскими и региональными коллегами в ближайшие дни», — сказал Прайс.

CNN узнал о давлении Байдена на Нетаньяху с требованием достичь перемирия
Политика
Джо Байден и&nbsp;Биньямин&nbsp;Нетаньяху

Он уточнил, что Блинкен обсудит на Ближнем Востоке «усилия по восстановлению и совместной работе с целью построить лучшее будущее для израильтян и палестинцев».

Ранее вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Источники CNN заявили, что президент США Джо Байден перед этим надавил по телефону на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, требуя деэскалировать конфликт с палестинцами. По словам собеседника телеканала, 19 мая Байден обозначил Нетаньяху временные рамки для установления перемирия с контролирующей сектор Газа группировкой ХАМАС.

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Крупнейшая за последние годы вспышка военного конфликта между ХАМАС и Израилем продолжалась 11 дней. Сам Байден рассказал, что США пытаются помешать затягиванию конфликта, как это случалось в регионе раньше.

Энтони Блинкен Ближний Восток Госдепартамент США
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