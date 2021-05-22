Германия запретит въезд из Великобритании из-за новых штаммов COVID

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С 23 мая власти Германии введут запрет на путешествия из Великобритании в Германию после того, как немецкий институт здравоохранения внес Британию в список стран, где циркулируют потенциально опасные штаммы COVID-19. Об этом сообщает газета The Guardian.

Въезд в Германию из Великобритании и Северной Ирландии будет разрешен только лицам, у которых имеется немецкое гражданство. Также в Германию смогут въехать близкие родственники немецких граждан при условии, что они путешествуют вместе. Исключения коснутся и людей, прибывающих из-за таких серьезных причин, как потеря родственника.

В самой Великобритании 17 мая начался третий этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Как рассказал премьер-министр Борис Джонсон, число привитых постоянно растет, применяемые вакцины демонстрируют высокие показатели эффективности, число случаев госпитализации постепенно снижается.

При этом Джонсон отметил, что новые штаммы вируса на данный момент не меняют картину угроз внутри страны.