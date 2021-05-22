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Пандемия коронавируса ,  
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Германия запретит въезд из Великобритании из-за новых штаммов COVID

Фото: Michael Probst / AP
Фото: Michael Probst / AP

С 23 мая власти Германии введут запрет на путешествия из Великобритании в Германию после того, как немецкий институт здравоохранения внес Британию в список стран, где циркулируют потенциально опасные штаммы COVID-19. Об этом сообщает газета The Guardian.

Въезд в Германию из Великобритании и Северной Ирландии будет разрешен только лицам, у которых имеется немецкое гражданство. Также в Германию смогут въехать близкие родственники немецких граждан при условии, что они путешествуют вместе. Исключения коснутся и людей, прибывающих из-за таких серьезных причин, как потеря родственника.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В самой Великобритании 17 мая начался третий этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Как рассказал премьер-министр Борис Джонсон, число привитых постоянно растет, применяемые вакцины демонстрируют высокие показатели эффективности, число случаев госпитализации постепенно снижается.

При этом Джонсон отметил, что новые штаммы вируса на данный момент не меняют картину угроз внутри страны.

Власти Великобритании также намерены снять большинство оставшихся ограничений 21 июня в соответствии с имеющимся планом.

По данным на 21 мая, в Великобритании вакцинировали более 21,6 млн человек. Всего коронавирусом в стране переболело почти 4,5 млн человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Великобритания Германия коронавирус COVID-19 новый штамм коронавируса
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